

Усупашвили: Иванишвили, Талаквадзе и Кобахидзе добились того, что вывели из равновесия даже наших друзей

12.05.2020 21:26





По оценкам лидера политического объединения «Лело для Грузии» Давида Усупашвили, ложь и безответственное отношение властей настолько перешли границы, что одно из самых высоких должностных лиц США прямо говорит о политических заключенных в Грузии. Так Давид Усупашвили откликнулся на заявления американского сенатора Джима Риша и других международных партнеров по поводу соглашения между властями и оппозицией от 8 марта.



«Эта тема не была чуждой для наших друзей за рубежом и до сегодняшнего дня, однако они проявляли бережность к стратегическому партнерству, дружбе с Грузией и не называли всё своими именами. Иванишвили, Талаквадзе и Кобахидзе добились того, что вывели из равновесия даже наших друзей, и они уже начали называть имена, в том числе и политзаключенных. Это ведь в международной и внутренней политике, в человеческих отношениях, бизнесе и во всех сферах непростительное деяние», - заявил Давид Усупашвили.



Для справки, председатель комитета Сената США по международным отношениям, сенатор-республиканец Джим Риш призывает политические партии Грузии полностью выполнить оформленное в марте соглашение.



«Ожидаю, что партии полностью выполнят мартовское соглашение как в части освобождения политзаключенных, так и прогресса избирательной системы», - говорится в заявлении сенатора, которое он опубликовал на своей странице в Twitter.



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