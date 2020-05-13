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В США ожидают новую волну пандемии коронавируса


13.05.2020   12:39


Главный эпидемиолог США Энтони Фаучи заявил, что возможно будет вторая волна заболеваемости коронавирусом. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

По его словам, осенью или зимой возможно будет вторая волна заболеваемости COVID-19.

"Причина заключается в том, что когда вы говорите о том, исчезнет ли вирус, и как я неоднократно заявлял, этого просто не будет, потому что вирус очень заразен", - говорит он.

Также Фаучи подчеркнул, что реальное число умерших от коронавируса, скорее всего, выше, чем сообщает официальная статистика.

"Большинство считает, что количество летальных случаев, вероятно, превышает текущие данные. В официальную статистику смертности, возможно, не включили американцев, которые умерли дома, и у которых был недиагностированный коронавирус", - заявил он.

Напомним, сейчас в Соединенных Штатах Америки разрабатывается минимум 8 потенциальных вакцин от коронавируса.

Также сообщалось, что экспериментальная вакцина против коронавируса, которую уже начали испытывать на людях в США и Германии, может появиться в миллионах доз до конца 2020 года.

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