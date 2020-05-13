

Оппозиционные партии проводят встречу в офисе «Лейбористской партии»

13.05.2020 15:34





Представители оппозиционных партий собрались в офисе «Лейбористской партии».



По словам лидера партии «Новая Грузия» Георгия Вашадзе, сегодня партии еще раз зафиксируют свое мнение, после чего выступят с совместным заявлением.



Он также пояснил, что оппозиция требует изменения избирательной системы и освобождения политических заключенных.



«Вопрос очень прост — во-первых, единое требование об освобождении политзаключенных и изменение избирательной системы. Второе — это полностью поддерживается Евросоюзом и Соединенными Штатами, потому что их представители присутствовали на переговорах, и здесь все вопросы завершены, как сказал Гахария, поставлена точка. Третье — сегодня мы соберемся, чтобы еще раз все оппозиционные партии зафиксировали свое мнение, после чего мы сделаем совместное заявление, и надеюсь, что здесь не будет никакой разницы в наших позициях. Мы все будем едины, наша единая позиция имеет решающее значение», — заявил Вашадзе.



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