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Оппозиционные партии проводят встречу в офисе «Лейбористской партии»
13.05.2020 15:34
Представители оппозиционных партий собрались в офисе «Лейбористской партии».
По словам лидера партии «Новая Грузия» Георгия Вашадзе, сегодня партии еще раз зафиксируют свое мнение, после чего выступят с совместным заявлением.
Он также пояснил, что оппозиция требует изменения избирательной системы и освобождения политических заключенных.
«Вопрос очень прост — во-первых, единое требование об освобождении политзаключенных и изменение избирательной системы. Второе — это полностью поддерживается Евросоюзом и Соединенными Штатами, потому что их представители присутствовали на переговорах, и здесь все вопросы завершены, как сказал Гахария, поставлена точка. Третье — сегодня мы соберемся, чтобы еще раз все оппозиционные партии зафиксировали свое мнение, после чего мы сделаем совместное заявление, и надеюсь, что здесь не будет никакой разницы в наших позициях. Мы все будем едины, наша единая позиция имеет решающее значение», — заявил Вашадзе.
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