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Каладзе: муниципалитет готов возобновить работу общественного транспорта
13.05.2020 16:54
По заявлению мэра Тбилиси Кахи Каладзе, муниципалитет готов возобновить работу общественного транспорта, однако ожидает указаний специалистов отрасли.
Как сообщил Каладзе журналистам, он не знает конкретного срока, когда общественный транспорт в Тбилиси начнет работать.
«Нам на «горячую линию» поступает много звонков в связи с возобновлением работы общественного транспорта. Это не наше решение. Мы ждем, как только специалисты отрасли дадут нам указания, как только скажут, что с сегодняшнего дня должен заработать общественный транспорт, мы в полной готовности к тому, чтобы общественный транспорт тут же начал работать. Не могу сказать, когда это будет», - сказал Каладзе.
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