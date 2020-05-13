

Каладзе: муниципалитет готов возобновить работу общественного транспорта

13.05.2020 16:54





По заявлению мэра Тбилиси Кахи Каладзе, муниципалитет готов возобновить работу общественного транспорта, однако ожидает указаний специалистов отрасли.



Как сообщил Каладзе журналистам, он не знает конкретного срока, когда общественный транспорт в Тбилиси начнет работать.



«Нам на «горячую линию» поступает много звонков в связи с возобновлением работы общественного транспорта. Это не наше решение. Мы ждем, как только специалисты отрасли дадут нам указания, как только скажут, что с сегодняшнего дня должен заработать общественный транспорт, мы в полной готовности к тому, чтобы общественный транспорт тут же начал работать. Не могу сказать, когда это будет», - сказал Каладзе.



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