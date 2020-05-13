

Состоялась онлайн встреча представителей туризма Азербайджана и Грузии

13.05.2020 16:57





Между структурами Азербайджана и Грузии, специализирующимися на туризме, были организованы онлайн-обсуждения на тему "Развитие туризма в Азербайджане и Грузии после COVID-19". Об этом Report сообщили в Государственном агентстве по туризму.



На онлайн-встрече с участием генерального директора Азербайджанского бюро туризма Азербайджана Флориана Зенгстшмида и первого заместителя руководителя Национальной администрации туризма Грузии Русудан Маматашвили, а также сотрудников соответствующих структур были обсуждены вопросы развития туризма в пост-пандемический период, новые вызовы и возможности сотрудничества.



Флориан Зенгстшмид рассказал о пакете поддержки внутреннего туризма, кампании "Приключения близко", которая будет поощряться сразу в пост-карантинный период.



По его словам, продвижение Азербайджана продолжается посредством цифровых платформ в режиме онлайн на целевых рынках. Одним из мероприятий в этом направлении это тренинги, проводимые посредством портала elearning.tourismboard.az, который охватывает такие темы, как общая информация об Азербайджане, продукты оздоровительного туризма, гастрономия, винные туры, богатое культурное наследие страны.



Русудан Маматашвили проинформировал о планах поэтапного выхода туристической отрасли из карантинного режима и пакете государственной поддержки туризма, отметив, что Грузия планирует запустить внутренний туризм с 15 июня, а для иностранных туристов открыть границы с 1 июля. Маматашвили подчеркнул, что в пост-пандемическом периоде и в Грузии главным направлением станет внутренний туризм.



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