

В Грузии возобновится проведение плановых операций, приостановленных из-за коронавируса

13.05.2020 18:32





По заявлению заместителя министра здравоохранения Грузии Тамар Габуния, исходя из того, что риск распространения коронавируса снизился, возобновится проведение плановых операций.



Как сообщила Габуния журналистам, клиники готовы в плане контроля распространения инфекции.



«В последний период, то есть, последние 2-3 месяца обращаемость в клиники снизилась, снизилась за счет плановых случаев, которые можно было отложить. Решение об отсрочке приняли и сами пациенты. В этом случае действительно не было рекомендовано интенсивное проведение плановых вмешательств из-за того, что был высок риск распространения инфекции. Теперь, когда риск сократился, готовность клиник с точки зрения контроля инфекции гораздо выше, чем это было в начале эпидемии. Мы уже думаем, что восстановится обычный темп плановых операций и пациенты вернутся в клиники для запланированных вмешательств», - сообщила Габуния.



• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ







