|
|
|
В Грузии возобновится проведение плановых операций, приостановленных из-за коронавируса
13.05.2020 18:32
По заявлению заместителя министра здравоохранения Грузии Тамар Габуния, исходя из того, что риск распространения коронавируса снизился, возобновится проведение плановых операций.
Как сообщила Габуния журналистам, клиники готовы в плане контроля распространения инфекции.
«В последний период, то есть, последние 2-3 месяца обращаемость в клиники снизилась, снизилась за счет плановых случаев, которые можно было отложить. Решение об отсрочке приняли и сами пациенты. В этом случае действительно не было рекомендовано интенсивное проведение плановых вмешательств из-за того, что был высок риск распространения инфекции. Теперь, когда риск сократился, готовность клиник с точки зрения контроля инфекции гораздо выше, чем это было в начале эпидемии. Мы уже думаем, что восстановится обычный темп плановых операций и пациенты вернутся в клиники для запланированных вмешательств», - сообщила Габуния.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна