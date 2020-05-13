

Литва посылает Грузии медицинскую гуманитарную помощь

13.05.2020 19:57





13 мая посол Грузии в Литве Леван Гвачлиани принял участие в церемонии отправки правительством Литвы медицинской гуманитарной помощи в Грузию для борьбы с пандемией коронавируса.



14 мая самолеты ВВС Литвы доставят адресатам гуманитарные грузы, предназначенные для Грузии, Армении и Молдовы.



В церемонии отправки груза в аэропорту Шяуляя наряду с послом Грузии в Литве приняли участие военный атташе Грузии Звиад Шанава, а также высокопоставленные представители МИД Литвы, послы Молдовы и Армении в Литве.



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