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Литва посылает Грузии медицинскую гуманитарную помощь


13.05.2020   19:57


13 мая посол Грузии в Литве Леван Гвачлиани принял участие в церемонии отправки правительством Литвы медицинской гуманитарной помощи в Грузию для борьбы с пандемией коронавируса.

14 мая самолеты ВВС Литвы доставят адресатам гуманитарные грузы, предназначенные для Грузии, Армении и Молдовы.

В церемонии отправки груза в аэропорту Шяуляя наряду с послом Грузии в Литве приняли участие военный атташе Грузии Звиад Шанава, а также высокопоставленные представители МИД Литвы, послы Молдовы и Армении в Литве.

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