

Саакашвили: никому не вычеркнуть меня из истории Грузии

13.05.2020 20:21





Бывший президент Грузии Михеил Саакашвили заявил, что вычеркнуть его из истории страны никому не удастся. Об этом экс-глава государства, получивший новую должность в Украине, заявил в эфире телекомпании TV Pirveli.



«В последние дни многие мировые газеты, крупнейшие газеты – голландские, немецкие, итальянские, арабские – всех не перечесть – написали статьи… Во многих из них звучит одна и та же фраза: Саакашвили – [фигура] исторического масштаба, то есть больше, чем его жизнь или его история. Я часто смотрю на себя со стороны и не хочу хвастаться, но когда есть такие оценки, значит ты являешься частью истории своей страны. И вычеркнуть тебя из истории не удастся никакому тоталитарному режиму, а тем более – пародии на тоталитарный режим».



Ранее премьер-министр Грузии Георгий Гахария объяснил, почему Тбилиси недоволен назначением Михеила Саакашвили на должность главы исполкома Совета реформ Украины. Причина не только в том, что на родине экс-президент является фигурантом нескольких уголовных дел и даже был заочно приговорен к лишению свободы. По словам Гахария, Киеву не удастся и удержать Саакашвили от попыток вмешиваться во внутренние дела Грузии.



Напомним также, что после назначения третьего президента Грузии на административную должность в Украине Тбилиси отозвал из Киева посла для консультаций. Президент Украины Владимир Зеленский назвал решение грузинской стороны ошибкой.



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