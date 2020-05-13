

Саломе Зурабишвили поговорила с папой Франциском

13.05.2020 22:24





Президент Грузии Саломе Зурабишвили побеседовала по телефону с папой Римским Франциском.



По сообщению пресс-службы президента Грузии, разговор был посвящен важности международной солидарности в период коронавирусного кризиса. Президент Грузии передала Папе Римскому теплое приветствие от Католикоса-Патриарха Всея Грузии и отметила, что во время своей сегодняшней встречи с патриархом они также говорили о важности международной солидарности.



В беседе с папой Римским президент Грузии также затронула тему оккупированных территорий Грузии и существующем там гуманитарном кризисе. Папа Римский заявил, что во время кризиса более четко проявилось, насколько велика необходимость в братстве между народами.



Завтра, 14 мая папа Римский вознесёт молитву за спасение земли от пандемии. Он пообещал президенту Грузии, что помолится за Грузию как за очень близкий для него народ, обладающий высокой духовностью.





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