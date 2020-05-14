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По инициативе Георгия Гахария состоялся телефонный разговор с сенатором США Линдси Грэмом
14.05.2020 11:22
По инициативе премьер-министра Грузии Георгия Гахария состоялся телефонный разговор сенатором Соединенных Штатов Америки, председателем юридического комитета и членом сенатского комитета по международным отношениям и ассигнований Линдси Грэмом.
Стороны обсудили крепкое американо-грузинское партнерство и пути дальнейшего развития тесных связей между двумя странами.
От имени народа Грузии премьер-министр поблагодарил Соединенные Штаты за поддержку в укреплении системы здравоохранения Грузии, в том числе Центра Лугара. Была отмечена особая важность лаборатории Лугара в успехе усилий по преодолению пандемии, вызванной новым коронавирусом.
Премьер-министр Грузии подробно рассказал об осторожных шагах, предпринятых для открытия страны и восстановления экономики.
Стороны также обсудили действия России по продолжению процесса незаконной «бордеризации», которая осуществляется параллельно с пандемией.
Стороны подтвердили свою готовность к дальнейшему укреплению существующих политических, экономических связей и связей в сфере безопасности между союзникам, а также и в направлении поддержки реформ, направленных на укрепление демократизации Грузии.
Премьер-министр Грузии пригласил сенатора Линдси Грэма в Тбилиси.
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