

По инициативе Георгия Гахария состоялся телефонный разговор с сенатором США Линдси Грэмом

14.05.2020 11:22





По инициативе премьер-министра Грузии Георгия Гахария состоялся телефонный разговор сенатором Соединенных Штатов Америки, председателем юридического комитета и членом сенатского комитета по международным отношениям и ассигнований Линдси Грэмом.



Стороны обсудили крепкое американо-грузинское партнерство и пути дальнейшего развития тесных связей между двумя странами.



От имени народа Грузии премьер-министр поблагодарил Соединенные Штаты за поддержку в укреплении системы здравоохранения Грузии, в том числе Центра Лугара. Была отмечена особая важность лаборатории Лугара в успехе усилий по преодолению пандемии, вызванной новым коронавирусом.



Премьер-министр Грузии подробно рассказал об осторожных шагах, предпринятых для открытия страны и восстановления экономики.



Стороны также обсудили действия России по продолжению процесса незаконной «бордеризации», которая осуществляется параллельно с пандемией.



Стороны подтвердили свою готовность к дальнейшему укреплению существующих политических, экономических связей и связей в сфере безопасности между союзникам, а также и в направлении поддержки реформ, направленных на укрепление демократизации Грузии.



Премьер-министр Грузии пригласил сенатора Линдси Грэма в Тбилиси.



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