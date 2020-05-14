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Имнадзе: Будет сделано все, чтобы максимально была учтена безопасность, чтобы въезжающие в страну туристы
14.05.2020 11:24
Будет сделано все, чтобы, в первую очередь, максимально была учтена безопасность, чтобы любой турист, въезжающий в страну, не завез коронавирусную инфекцию, - об этом в ходе «Фейсбук-лайва» заявил заместитель руководителя Национального центра контроля заболеваний Паата Имнадзе.
Он отметил, что в целом после открытия туризма, существуют риски, но все сделано для того, чтобы их уменьшить.
«В мире сегодня существует конкуренция, кто опередит в плане открытия. В Европе Словакия и Греция имеют планы открыть свои курорты. Конечно, и мы должны использовать потенциал нашей страны, тем более, что у нас имидж безопасной страны. Исходя из этого, разумеется, этим нужно воспользоваться и все должно быть максимально контролируемо. Международная туристическая организация также работает над этим. Конечно, все это будет очень контролируемым. Будет сделано все, чтобы, в первую очередь, обеспечить максимальную безопасность, чтобы любой въезжающий в страну турист не завез с собой коронавирусную инфекцию», - заявил Паата Имнадзе.
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