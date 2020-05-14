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В Рустави и Гардабани сняты установленные ограничения на въезд и выезд


14.05.2020   11:27


С сегодняшнего дня в городах Рустави и Гардабани сняты установленные ограничения на въезд и выезд. Соответствующее решение было принято 7 мая на заседании существующей в рамках межведомственного координационного совета экономической команды.

Ограничения перестали действовать сегодня с 06:00.

Минувшей ночью в Рустави были проведены работы по демонтажу т.н. контрольно-пропускных пунктов. Упразднены 4 блокпоста, расположенные на въездах в город. При этом процессе присутствовали представители местных властей.

Напомним, что Рустави, как и другие большие города Грузии – Тбилиси, Батуми и Кутаиси был закрыт 15 мая.

Вместе с тем, 18 мая планируется открытие и Марнеульского муниципалитета, который объявлен строгой карантинной зоной.

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