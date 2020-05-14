

ЕС и его международные партнеры выделяют Грузии помощь в размере более 500 миллионов евро

14.05.2020 11:28

Новости-Грузия



Евросоюз выделяет Грузии беспрецедентную финансовую помощь в период пандемии COVID-19 при условии того, что страна останется привержена своим обязательствам. Об этом говорится в заявлении вице-президента Парламентской ассамблеи «Евронест», экс-премьера Литвы Андрюса Кубилюса.



По словам европарламентария, ЕС и его международные партнеры выделяют Грузии помощь в размере более 500 миллионов евро на борьбу с пандемией COVID-19, устранение ее социальных и экономических последствий, а также проведение реформ.



«Ключевой компонент этой поддержки связан с обязательствами, взятыми Грузией, особенно в области верховенства закона, борьбы с коррупцией, избирательной реформы, экономического управления и прозрачности», — говорится в заявлении Кубилюса.



Политик отмечает, что ЕС хочет «помочь Грузии обрести самые высокие стандарты судебной системы и прозрачного избирательного процесса», «добиться экономического роста и процветания». Одновременно он указывает, что сотрудничество невозможно без доверия. Кубилюс считает, что для укрепления доверия власти Грузии должны выполнить соглашение, достигнутое с оппозицией по реформе избирательной системы к парламентским выборам осенью 2020 года.



«Мы должны работать вместе в атмосфере доверия, чтобы защитить демократию и достичь этой цели. Это доверие можно укрепить только путем прогресса в выполнении взятых обязательств и обещаний, в том числе тех, которые были достигнуты 8 марта 2020 года между всеми основными политическими партиями Грузии», — сказано в обращении.



По итогам переговоров, продолжавшихся более трех месяцев, 8 марта правящая партия «Грузинская мечта» и оппозиция подписали меморандум о конституционных поправках, касающихся избирательной системы. Другим важным пунктом соглашения, достигнутого при посредничестве США и ЕС, были обязательства о том, что судебная система не будет использоваться в политических целях.



7 мая Кубилюс разослал письма президенту, премьеру и председателю парламента Грузии, высказав обеспокоенность тем, что «прогресс в реализации соглашения до сих пор не достигнут». Европарламентарий пояснил, что невыполненным остается положение об «устранении действий, которые могут быть восприняты как неадекватная политизация судебного и избирательного процессов».



Какую помощь ЕС и его партнеры выделяют Грузии в период пандемии



Еще в марте 2020 года ЕС выделил Грузии 90 миллионов евро на неотложные нужды системы здравоохранения, поддержку наиболее уязвимых групп население и повышение ликвидности малых и средних предприятий.



В апреле 2020 года ЕС предоставил Грузии второй транш в размере 183 миллионов евро. Эта сумма выделена на поддержку социально-экономического восстановления и укрепления государственные финансов в посткризисный период. Как отмечает Кубилиус, часть средств из транша пойдет «на облегчение доступа грузинского бизнеса к кредитным линиям в лари и на гранты для стимулирования и перезапуска бизнеса».





Позже в апреле ЕС одобрил дополнительную помощь Грузии в размере 150 миллионов евро. Этот транш выделен в виде кредитов для макроэкономической стабильности Грузии, чтобы помочь смягчить негативные социально-экономические последствия пандемии.



«Важно отметить, что часть расходов на поддержку бюджета будет привязана к конкретным условиям для Грузии, в частности к осуществлению текущих реформ в области верховенства закона, судебной и избирательной реформы», — сказано в обращении Кубилюса.



Европарламентарий также напоминает, что МВФ согласился увеличить объем текущей программы поддержки Грузии на 345 миллионов евро, из которых более 280 миллионов должно быть выделено в 2020 году.



По мнению Кубилюса, Грузии предстоит преодолеть «беспрецедентные проблемы». Политик отмечает, что «ЕС будет и впредь поддерживать Грузию и другие страны Восточного партнерства, избравшие путь евроинтеграционных реформ». В качестве одного из компонентов такой помощи европарламентарий предлагает разработать подробный экономический и инвестиционный план для Грузии по аналогии с планом, который ЕС создаст для региона Западных Балкан.



«Я вижу беспрецедентные предстоящие проблемы в управлении кризисом COVID-19, который окажет огромное влияние на государственный и частный сектор Грузии и другие страны Восточного партнерства… Многие люди потеряют свои рабочие места и бизнес, поэтому государственным учреждениям придется использовать все социальные и экономические средства для их решения, что приведет к огромным расходам на государственные финансы не только в Грузии, но и во всем регионе Восточного партнерства», — считает Кубилюс.



• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ







