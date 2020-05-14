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В Грузии, как в закрытом, так и открытом пространстве снимаются ограничения на сбор более трех человек


14.05.2020   12:37


В Грузии, как в закрытом, так и открытом пространстве снимаются ограничения в связи со сбором более трех человек, — об этом заявил премьер-министр Грузии Георгий Гахария.

Однако, по его словам, это ограничение остается в силе при передвижении на автотранспорте.

«Ограничения с точки зрения сбора для трех человек, как в закрытом, так и открытом пространстве снимаются.

Это не означает, что будут сняты ограничения на передвижение трех человек на автотранспортных средствах.

Несмотря на все это, это ограничение имеет очень важное эпидемиологическое значение, в котором нам уверяют врачи, и верим в них. Как вы знаете, рекомендации профессионалов имеют для нас решающее значение в этой области, особенно в борьбе с эпидемией», — отметил Георгий Гахария.

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