

Президент Грузии пригласила в Грузию короля Испании

14.05.2020 12:53





Президент Грузии Саломе Зурабишвили обсудила по телефону с королем Испании Филиппом VI перспективы сотрудничества в области безопасного туризма и ситуацию с коронавирусом в двух странах, сообщает пресс-служба президента.



Стороны обсудили планы Всемирной туристской организации и отметили, как важно разработать стандарты санитарно-безопасного туризма в посткризисный период.



Президент Грузии и король Испании также обсудили другие актуальные вопросы грузино-испанских отношений как в двустороннем, так и в многостороннем формате.



Саломе Зурабишвили пригласила Филиппа VI посетить Грузию после окончания кризиса.



Король Испании заявил, что важно еще больше углубить отношения между двумя странами, что, несомненно, будет способствовать осуществлению визитов на высшем уровне.



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