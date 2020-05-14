

Кубилюс: Важный компонент помощи, выделяемой на борьбу с коронавирусом, связан с обязательствами, взятыми Грузией

14.05.2020 12:59





В знак солидарности с Грузией со стороны Евросоюза, в дополнение к согласованным средствам, Европейский союз предоставит более 500 миллионов евро для решения проблем «Covid-19» и восстановления. Помощь связана с прогрессом реформ в сфере верховенства права, судебной и избирательной реформой, — написал в Twitter бывший премьер-министр Литвы и член Европарламента Андрюс Кубилюс.



Глава делегации Европейского парламента в Парламентской ассамблее Евронест Андрюс Кубилюс, также публикует текст своего обширного заявления, в котором он говорит о помощи ЕС Грузии.



«Как президент делегации Европейского парламента в Парламентской ассамблее Евронест, я хотел бы обратить ваше внимание на огромную поддержку, оказываемую ЕС и его международными партнерами Грузии в размере более 500 млн евро для проведения реформ по борьбе с пандемией COVID-19 и ее социального и экономического последствия.



Важный компонент помощи, выделяемой на борьбу с коронавирусом, связан с обязательствами, взятыми Грузией, особенно в области верховенства закона, борьбы с коррупцией, избирательной реформы, экономического управления и прозрачности.



Мы готовы помочь Грузии иметь судебную систему более высоких стандартов и прозрачный избирательный процесс, и мы сделаем все возможное, чтобы помочь Грузии и ее народу извлечь максимальную выгоду из открытого демократического управления, защиты прав человека, экономического роста и процветания», — заявила Кубилюс.



По словам Кубилюса, он надеется, что однажды Грузия будет готова к членству в ЕС.



«Я искренне надеюсь, что нашими совместными усилиями однажды Грузия будет готова стать членом Европейского Союза. Как страна, ассоциированная с Европейским союзом, я считаю, что Грузия осознает эту ответственность. Мы знаем, что это будет нелегко, но мы должны быть готовы принять этот вызов. Особенно сегодня, когда весь регион Восточного партнерства переживает кризис Covid-19, вмешательство и дезинформационную кампанию.



Мы все должны работать вместе в атмосфере доверия, чтобы защитить демократию и достичь этих целей. Это доверие может основываться на выполнении взятых на себя обязательств и обещаний, включая соглашения, достигнутых между всеми основными политическими партиями в Грузии 8 марта 2020 года», — заявил Кубилюс.



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