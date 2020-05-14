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Инфицированный 62-летний пациент клиники Бочоришвили не был переведен с оккупированной территории
14.05.2020 13:55
Аппарат госминистра по вопросам примирения и гражданского равноправия сообщает, что инфицированный коронавирусом 62-летний пациент клиники Бочоришвили не был переведен с оккупированной территории.
Речь идет о пациенте клиники Бочоришвили, которого, по распространенной информации, доставили из оккупированного Цхинвали.
«Подразумевается гражданин Грузии, проживающий в Тбилиси, который 12 мая въехал на контролируемую центральными властями Грузии территорию через пограничный пункт «Ларс». Он был доставлен в Центр по контролю температуры Мцхета. В результате теста у него был подтвержден коронавирус. Этот человек не был переведен из Цхинвали», — говорится в заявлении ведомства Кетеван Цихелашвили.
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