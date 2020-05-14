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Эзугбая: В клиниках остаются 258 пациентов с коронавирусной инфекцией
14.05.2020 13:58
Новости-Грузия
На данный момент в ковид-клиниках Грузии остаются 39% подтвержденных случаев из общего количества инфицированных – это всего 258 пациентов, заявила сегодня журналистам медицинский директор Тбилисской инфекционной больницы Марина Эзугбая.
За минувшие сутки в Грузии было выявлено пять новых случаев инфицирования, 11 человек выздоровели.
Источники заражения всех новых случаев известны, все пациенты были переведены в клиники из карантинных зон.
В Тбилисской инфекционной количество лечащихся остается неизменным — 33, поскольку там за сутки не было ни новых выздоровевших, ни новых поступивших пациентов. В критическом, но стабильном состоянии остается один пациент. Состояние остальных пациентов удовлетворительное.
Из тбилисской клинику имени Бочоришвили выписали пятерых выздоровевших пациентов, из них двое – дети.
В клинике с коронавирусом остаются 45 пациентов, из них семеро – это подростки. Один пациент является новым, его перевели из больницы в Мцхета. Четверо пациентов нуждаются в особом внимании, состояние остальных оценивается как средней тяжести.
В Первой университетской клинике 13 мая, в одиннадцать часов ночи скончался один пациент – это женщина в возрасте 81 года. Пациентка поступила в клинику 12 апреля, от коронавируса она выздоровела 29 апреля, однако вирус осложнил хронические заболевания. У нее была артериальная гипертензия, перенесенный инфаркт миокарда, двусторонняя пневмония, двусторонний дистрес-синдром, сепсис, острая почечная недостаточность, анемия и острая сердечно-сосудистая недостаточность.
Что касается выздоровевших пациентов клиники, то их стало на семь больше. Всего в клинике остаются 39 пациентов с коронавирусом. В реанимационном отделении больницы лечатся два пациента.
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