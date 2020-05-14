

Капанадзе: Невыполнение заключенного 8 марта соглашения мешает получению экономической помощи от партнеров

14.05.2020 14:44





По заявлению одного из лидеров «Европейской Грузии» Серги Капанадзе, невыполнение соглашения, заключенного между властями и оппозицией 8 марта, мешает получению экономической помощи от партнеров.



Как отмечает Капанадзе, то, чтобы страна получила экономическую помощь и преодолела, вызванный коронавирусом кризис, должно быть в интересах всех.



«Мы увидели заявление очень значимого депутата европарламента, г-на Андрюса Кубилюса, в котором он сказал о том, что предполагается выделение Грузии 500 млн евро для устранения угроз, связанных с коронавирусом и преодоления экономического кризиса. Он сказал, что это переплетается с выполнением тех обязательств, которые связаны с верховенством закона и т.д.



Для нас, граждан Грузии, «Европейской Грузии», весьма важно, чтобы Грузия не потеряла эту помощь, и она была оказана грузинскому народу. Поэтому в интересах всех должно быть то, чтобы те обязательства, которые взял на себя Бидзина Иванишвили по соглашению от 8 марта, и которые предполагают освобождение политзаключенных и избирательную реформу, были выполнены.



Такого же типа заявления, означают то, что наши партнеры обеспокоены тем, что у нас власти не выполняют свои обещания. Более ясных посылов, которые были в последние дни от наших партнеров, просто невозможно представить, и то, что невыполнение этого создает потенциальную угрозу отношениям с нашими партнерами как с точки зрения помощи, так и в другом плане, это тоже весьма очевидно. Поэтому игры с этим огнем не в чьих интересах, и не в интересах населения Грузии», - заявил Капанадзе.



По заявлению председателя делегации Европарламента в Парламентской ассамблее Евронест Андрюса Кубилюса, ЕС и его международные партнеры оказывают Грузии помощь в размере более 500 миллионов евро на проведение реформ, борьбу с пандемией COVID-19 и устранение ее социальных и экономических последствий. Вместе с тем Кубилюс отметил, что в случае с Грузией ключевой компонент этой помощи связан с исполнением взятых на себя ею обязательств, в особенности в направлении верховенства закона, борьбы с коррупцией, избирательной реформы, экономического управления и прозрачности.



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