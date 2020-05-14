

Чехия выделит финансовую помощь шести странам, в том числе Грузии

14.05.2020 15:12





Министерство иностранных дел Чехии предоставит 200 миллионов чешских крон, что эквивалентно 7,3 миллионам евро, развивающимся странам, пострадавшим от пандемии коронавируса, включая Грузию, Молдову, Боснию, Камбоджу, Эфиопию и Замбию.



Данная сумма будет потрачена на проекты в области здравоохранения и улучшения условий жизни для населения. Целью помощи является обеспечение вопросов здоровья, гигиены и питания.



В Министерстве иностранных дел Чехии заявляют, что они ждут участия чешских компаний в проекте. Таким образом, страны, которые нуждаются в определенном снабжении, смогут закупать продукты в Чехии, что также поможет чешским компаниям во время экономического кризиса, вызванного пандемией. Тем самым они получат доступ к зарубежным рынкам или укрепят свои позиции на этих рынках.





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