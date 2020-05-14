

Работающим в Италии нелегальным мигрантам будет разрешено жить и трудиться

14.05.2020 15:31





Власти Италии, которая значительно пострадала от пандемии и потеряла тысячи своих граждан, приняли решение о массовой легализации мигрантов из зарубежных стран, которые уже давно нелегально живут в стране, работая в итальянских семьях или на сельскохозяйственных предприятиях и фермах.



«Мы достигли значительных результатов и, наконец, получим черный рынок труда», — сказал премьер-министр Италии Джузеппе Конте.



Вместе с тем, для мигрантов будет гарантировано «здравоохранение на адекватном уровне».



Последний раз подобная акция была проведена восемь лет назад. Нынешняя массовая легализация коснётся не всех, кто без вида на жительство трудился в Италии. Легализоваться смогут только те, кто работает в сфере услуг, в агропромышленном секторе и в семьях итальянцев – сиделками для инвалидов или престарелых граждан, домработницами или нянями.



Согласно указу, который был принят накануне членами итальянского правительства, именно эти трудовые мигранты (или их работодатели) смогут с 1 июня подать прошение о получении вида на жительство. Пока они получат временный документ, который будет действителен на протяжении полугода.



По данным, которые были озвучены во время обсуждения указа перед его принятием, акция по легализации может быть полезной для примерно 500 тысяч людей.





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