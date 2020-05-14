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Анджей Халицкий властям Грузии: Освободите политических заключенных
14.05.2020 16:10
Член Европарламента от Польши Анджей Халицкий призывает власти Грузии освободить политзаключенных.
По его словам, их неосвобождение означает нарушение соглашения, а также то, что справедливые выборы не будут проведены.
«Мы, друзья Грузии в Европарламенте приветствуем соглашение от 8 марта, которое было оформлено между властями и оппозицией. Оставление в тюрьме политзаключенных означает то, что соглашение нарушено и справедливых выборов не будут. Освободите политических заключенных!», - пишет Халицкий на своей странице в Twitter.
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