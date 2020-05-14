

Постпред ООН: Грузия в центре международного внимания

14.05.2020 17:56





По словам постоянного представителя Программы развития ООН в Грузии Луизы Винтон, в процессе разрешения политического кризиса, связанного с мартовскими договоренностями, необходимо, чтобы стороны уважали два важнейших принципа: верховенство закона и свободу правовых механизмов от политического вмешательства.



Винтон подчеркнула, что для репутации Грузии будет лучше, если текущий политический кризис разрешится как можно скорее.



«Грузия находится в центре международного внимания из-за выдающегося ответа на кризис, связанный с Covid-19. Что касается урегулирования политического кризиса, то должны соблюдаться два основных принципа: один — верховенство закона, а другой — избежание использования правовых механизмов в политических целях. Все стороны должны следовать этим принципам и уважать их» — заявила постпред ООН.



Луиза Винтон также отметила, что мартовское соглашение урегулировало существовавшую в Грузии политическую напряженность, а потому, крайне важно выполнить все пункты договора от 8 марта.





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