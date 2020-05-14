

Маркета Грегорова: Грузия всегда была в глазах Евросоюза самой продвинутой страной, сейчас идет откат

14.05.2020 18:33





В рамках беседы с автором проекта «Пограничная ZONA» Егором Куроптевым, депутат Европейского парламента Маркета Грегорова сделала несколько заявлений о соглашении между властями Грузии и оппозицией, а также отношении к очередному напряжению в грузинской политике со стороны Брюсселя.





Е. Куроптев: Добрый день! В эфире спецпроект «Пограничная ZONA». Сегодня мы говорим о событиях в Грузии, где большая волна протеста поднимается в связи с соглашением, достигнутым в марте между властями и оппозицией. В рамках соглашения была достигнута договоренность об изменении избирательной системы и, как заявляет оппозиция, освобождении политических заключенных. Наш гость – Маркета Грегорова. Она является депутатом Европарламента. Маркета, добрый день!



Как у вас дела в эти непростые времена?



М. Грегорова: Я в Чехии. Не в Брюсселе. Потому что здесь моя семья и друзья. Пройти через карантин дома – проще. Надеюсь, что скоро все встанет на свои места.



Е. Куроптев: Несколько месяцев назад вы инициировали подписание документа – письма властям Грузии в связи с необходимостью изменений избирательной системы. В этом письме вы и ваши коллеги депутаты говорили об обеспокоенности в связи с провалом избирательной системы в Грузии, разгонами протестов и так далее. Я уверен, что вы следите за развитием ситуации. Какая ваша реакция на заявления властей, что они не договаривались с оппозицией и дипломатами об освобождении политзаключенных?



М. Грегорова: Да, конечно, я слежу за происходящим. Я очень сожалею, что ситуация развивается в таком ключе. Два месяца назад, после заключения соглашения, спустя неделю мы должны были подготовить резолюцию по ситуации в Грузии, но, по понятным причинам, связанным с коронавирусом, резолюция не была презентована.



Я надеюсь, что переговоры и соглашение не были основаны лишь на страхе того, что будет включать резолюция, но на настоящих договоренностях между объединенной оппозицией и другой стороной. Но сейчас это так не выглядит.



Я не буду точно сказать стала ли эпидемия коронавируса удобной причиной отказа выполнить соглашение или так и было задумано, но я очень сожалею о той позиции, которую заняли грузинские власти, заявляя, что политзаключенные не были частью соглашения, когда даже нас проинформировали в тот момент, что их освобождение – часть соглашения.



Е. Куроптев: Сенат и Конгресс уже сделали заявления, написали посты и письма, вы не могли бы сказать следят ли в Европарламенте за происходящим в Грузии, может вы говорили с коллегами?



М. Грегорова: Те, кто вовлечен в процессы вокруг Восточного партнерства или, в частности, в процессы в Грузии, конечно, следят за ситуацией. Сейчас в наших комитетах мы работаем над рекомендациями для всего региона и для Грузии конкретно. Я как раз занимаюсь Грузией. Конечно, мы примем во внимание происходящее. Но, учитывая текущую ситуацию, сложно подготовить какой-то оперативный ответ или реакцию на происходящее. Конечно, мы проработаем эту тему.



Я думаю, что, возможно, поэтому власти в Грузии и пошли на этот шаг, принимая во внимание, что все в мире сейчас замедлилось из-за вируса. Надеюсь, ситуация улучшится в ближайшие пару недель.



Е. Куроптев: О каких рекомендациях вы говорите? Речь идет о сотрудничестве в рамках Восточного партнерства или?



М. Грегорова: Я бы сказала это стандартные рекомендательные документы о сотрудничестве ЕС со странами Восточного партнерства. Я недавно стала депутатом, поэтому не знаю насколько часто такие рекомендации публикуются. Мы – новый состав Европарламента, поэтому мы тоже должны определить наши цели и приоритеты в рамках Восточного партнерства.



Е. Куроптев: Да, я бы подчеркнул, что, конечно, в условиях эпидемии коронавируса рейтинг властей в странах, где эффективно справляются с этим кризисом, растет и для большого числа людей демократические ценности сейчас отошли на второй план.



В своем письме в феврале вы и ваши коллеги говорили также о протестах в Грузии и разгонах таких протестов. Вы были в Грузии во время некоторых из них. Через месяц мы вспоминаем так называемую «Ночь Гаврилова» - один из самых масштабных митингов последних лет, который также был агрессивно разогнан.



Что вы знаете об этом событии и как его воспринимают депутаты Европарламента, которые следят за событиями в Грузии?



М. Грегорова: Важно отметить, с чего начался весь протест. В начале это не было противостояние оппозиции и власти. Обычные люди вышли на улицы выразить недовольство с происходящим. Это было важно в начале. Я считаю, это то, на что нужно смотреть и сейчас. Как я знаю, представителей протестующих даже не пригласили на обсуждение текущего соглашения, что я лично не считаю правильным, так как это именно они смогли объединить столько людей и даже объединить оппозицию, чтобы добиваться общих целей.



Е. Куроптев: Как вы оцениваете этот разгон, который стал главным событием года в Грузии – многие люди пострадали, потеряли глаза. Через месяц мы будем вспоминать эту дату. Как тот день выглядит для Брюсселя или Чехии, где вы находитесь? Я говорю о том, что правительство заявляет о попытке атаковать здание парламента, но там было несколько тысяч обычных людей, по которым стреляли газом и резиновыми пулями. Как эта ситуация воспринимается в Европе?



М. Грегорова: Конечно, мы уже обсуждали это. Это один из наших самых больших страхов и в связи с возможностью невыполнения соглашения. Возможность насилия может повториться. Я не имею ввиду со стороны протестующих, но, возможно, со стороны людей, которые могут захотеть «поджечь» конфликт, используя протест.



Принимая во внимание, что соглашение не выполняется и власти говорят, что не выпустят политических заключенных, протестная волна может еще более накалиться.

Мы очень этого боимся. Я надеюсь, что этого не случится. Насилие не должно повториться.



Правительство должно сделать все возможное, чтобы выполнить соглашение. Таким образом не будет и причин накалять ситуацию. Но также они должны обеспечить соблюдение закона и со стороны протестующих и со стороны полиции.



Е. Куроптев: Посол ЕС, который также включен активно в переговорный процесс, также был и на встрече в марте, где соглашение было подписано. В понедельник, когда Арчил Талаквадзе сделал заявление, что политических заключенных не обсуждали на встрече, он призвал послов-медиаторов встречи публично сказать, что такого обсуждения не было, заранее зная, что дипломаты не имеют права говорить о закрытой встрече.



Как вы оцениваете такие заявления властей Грузии в адрес послов США и ЕС?



М. Грегорова: Это решение послов как они будут в будущем общаться с представителями грузинской власти после таких заявлений. Но я хочу сказать, что это не правда и нас также информировали в марте, что соглашение было именно таким. Если они сейчас говорят неправду, должен быть дипломатический скандал. На дипломатическом уровне, конечно, это не идет в прессу. Но политически – это большая проблема, так как, если ты не можешь доверять партнерам, как с ними сотрудничать или работать?!



Е. Куроптев: Скажется ли на ваш взгляд эта ситуация на отношениях Грузии с Евросоюзом, как институтов, а не только на уровне правительств, которые приходят и уходят?



М. Грегорова: Конечно. Грузия всегда была в глазах Евросоюза самой продвинутой страной, с высоким уровнем реформ, если говорить о странах Восточного Партнерства.

Сейчас идет откат. Понятно, что Европа видит это и нас это беспокоит. Мы хотим что-то сделать, но мы не можем решить все проблемы. Это должно идти с обеих сторон. Если правительство не хочет предпринять необходимые шаги, мы ограничены. Также имеет значение давление с вашей стороны, со стороны NGO, общества. К примеру, на следующих выборах, можно принять во внимание, как правительство относится к западным партнерам Грузии.



Е. Куроптев: По вашей информации – выборы в Грузии прозрачные и честные?



М. Грегорова: Как я знаю, пока что да.



Е. Куроптев: Очень хорошо. Последнее – я думаю о тех заявлениях, которые власти делают все время - я, как житель Грузии, очень рад их слышать – что Грузия до сих пор является лучшим партнером ЕС, что отношения с ЕС и США на самом высоком уровне – вы бы сказали, что это до сих пор так? Они это говорили вчера, позавчера.



М. Грегорова: Я слежу за ситуацией в Грузии уже какое-то время. Не десятилетия, но какое-то время. Раньше действительно было так, но сейчас идет откат этих отношений. Я не хочу, чтобы так было. Я хочу, чтобы Грузия была ближе к Евросоюзу и шла вперед. Меня это тоже волнует. Я не думаю, что отношения на пике. Их уровень стал ниже. Но это не значит, что они не могут вернуться на высокий уровень или хотя бы выровняться. Не обязательно все время быть на пике.



Е. Куроптев: Мы были вместе на линиях оккупации в Грузии. Сейчас у нас идет новая волна ползучей аннексии в одной из деревень. Мне интересно, есть ли у вас информация об этом, ведь российские силы сейчас захватывают новые и новые метры? Вы знаете об этом? Если у вас нет информации, значит и в ЕС ее нет.



М. Грегорова: Я слежу за этой темы, но особо много информации до меня не доходит и я не знаю почему – СМИ Грузии не говорят об этой теме или правительство Грузии не особо хочет эту тему поднимать. Конечно, власти говорят о бордеризации достаточно часто, но информации о новых случаях у меня нет. У меня было больше всего информации, когда я была там на месте.



Е. Куроптев: Я тогда использую эту возможность и информирую вас, что после того, как мы там побывали, по-моему, это было в июле или августе, ни журналистов, ни активистов, никого не пускают на линии оккупации, где идут реальные работы. Есть только одно место, куда возят дипломатов – там ничего не происходит, и можно просто стоять и смотреть издалека на военную базу, но не на процесс, не на проблему, которая есть сейчас. Я использую эту возможность и информирую вас.



М. Грегорова: Надеюсь, что это не из-за меня закрыли доступ.



Е. Куроптев: Нет-нет. Это из-за всех нас, потому что очень много информации поступало о происходящем на линиях оккупации и кому-то в этом мире, видимо, это не нравится.



Спасибо большое. И обращайтесь к нам, если нужна будет какая-то информацию. Успешного выхода из карантина.



М. Грегорова: Спасибо.



Е. Куроптев: Это спецпроект «Пограничная ZONA». Мы говорили с депутатом Европарламента Маркетой Грегоровой, которая была одним из инициаторов письма Европарламентариев в адрес грузинских властей. В том письме депутаты призвали власти Грузии прийти к соглашению с оппозицией по избирательной системе.



Хочу подчеркнуть, что сенатор Риш, который возглавляет комитет по международным делам, заявил о необходимости освобождения политзаключенных в Грузии. А сейчас и депутат Европарламента Маркета Грегорова также заявила, что, по их информации, политические заключенные были частью соглашения. Я это подчеркиваю, так как власти говорят, что такого не было и из-за этого все соглашение по избирательной системе, возможно, будет сорвано. Спасибо.









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