

Грузия 15 мая передаст Греции председательство в Совете Европы

14.05.2020 18:34





Грузия 15 мая официально передаст председательство в Комитете министров Совета Европы Греции на следующие шесть месяцев.



Совет Европы — международная организация, содействующая сотрудничеству между ее членами, странами Европы, в области стандартов права, прав человека, демократического развития, законности и культурного взаимодействия. Грузия стала членом Совета Европы 27 апреля 1999 года. Сегодня в состав организации, основанной в 1949 году, входят 47 государств.



Грузия официально получила статус страны-председателя Совета Европы 27 ноября 2019 года – страна впервые возглавила Комитет министров СЕ. Председательство среди стран-членов СЕ передается в алфавитном порядке. Грузия получила этот статус от Франции, которая, в свою очередь, получила его в мае того же года от Финляндии.



Официальная церемония передачи председательства Совета Европы от Грузии Греции состоится 15 мая в Страсбурге — мероприятие пройдет в формате видеоконференции.



Министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани подведет итоги председательства своей страны и передаст пост председателя Милтиадису Варвициотису, заместителю министра иностранных дел Греции, который представит приоритеты председательства своей страны, говорится в сообщении на сайте Совета Европы.



Затем посол Грузии вручит символический ключ председательства Постоянному представителю Греции при Совете Европы.



Среди приоритетов Грузии как председателя были защита прав человека и окружающей среды, включение граждан в процесс принятия решений, правосудие, ориентированное на ребенка – европейский опыт восстановительного правосудия, усиление демократии, образования, культуры при подключении молодежи.



По информации МИД Грузии, в рамках программы председательства Грузия провела соответствующие мероприятия в направлении всех основных приоритетов.



МИД отмечает, что пандемия COVID-19 стала сложным вызовом для работы организации, но благодаря усилиям председательства Грузии и поддержке соответствующих служб организации, работа Комитета министров возобновилась в начале апреля по новым методам, таким как письменные процедуры и видеоконференции.



«Соответственно, Комитет министров смог проводить заседания и принимать важные решения. Также принята декларация Комитета министров о сохранении стандартов и ценностей Совета Европы во время борьбы с пандемией COVID-19», — говорится в официальном сообщении.





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