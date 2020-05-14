

Посол Великобритании: Грузия блестяще отреагировала на пандемию коронавируса

14.05.2020 18:54





Чрезвычайный и полномочный посол Великобритании в Тбилиси Джастин Маккензи считает, что Грузия блестяще отреагировала на пандемию коронавируса.



В интервью грузинским СМИ дипломат заявил, что правительство Грузии действовало правильно, когда доверило управление процессами специалистам сферы здравоохранения.



«Действия правительства Грузии и забота о людях были впечатляющими. Несомненно, очень важной оказалась роль системы здравоохранения Грузии. В лице ведущих представителей этой сферы мы увидели реальных лидеров. На мой взгляд, это было решающим для страны. Я также считаю, что это послужило примером для других стран на международном уровне», — приводит слова посла телеканал «Имеди».

По мнению Маккензи, с высокой ответственностью к ситуации отнеслось и грузинское общество.

«Я считаю, что в деле защиты страны от этого вируса мы стали свидетелями удивительного отношения всего грузинского общества. Относительно низкие показатели заболеваемости и смертности в стране являются результатом всего этого», — добавил он.



Говоря о преодолении экономических и социальных проблемах, вызванных пандемией, Маккензи отметил, что при содействии послов западных стран правительству удалось в кратчайшие сроки договорится о финансовой помощи с международными партнерами.



«Вместе с Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР), канцелярией премьер-министра Грузии, мы смогли обеспечить непрерывную работу совета инвесторов. Совет инвесторов – это уникальный форум, который под председательством премьер-министра Грузии объединяет членов кабинета министров, представителей грузинских и международных бизнес-ассоциаций для того, чтобы как можно быстрее восстановить экономику страны», — сказал Маккензи.



Первый случай заражения коронавирусом в Грузии был зафиксирован 26 февраля. С 21 марта власти ввели режим чрезвычайного положения из-за угрозы распространения инфекции. С 31 марта ограничения были ужесточены, установлен комендантский час. Режим чрезвычайного положения, согласно указу президента, действует до 22 мая. При этом правительство не исключало, что продлит режим ЧП в случае необходимости.



С 26 февраля по 14 мая в Грузии было зафиксировано 652 случая заражения коронавирусом. Из них 383 человека выздоровели, 12 пациентов скончались.



При этом количество вылечившихся от коронавирусной инфекции пациентов уже несколько дней превышает число активных случаев COVID-19. К настоящему времени 11 ковид-больниц по всей Грузии не заполнены даже наполовину.



Специалисты констатируют, что кривая заражений в Грузии вышла на плато и страна избежала резкого роста количества заболеваний. Согласно прогнозам, Грузия сумеет полностью побороть эпидемию коронавируса уже к концу июня.



В то же время специалисты заявляют, что даже если в день будет поступать по 50 новых больных, система здравоохранения справится с таким потоком и обеспечит пациентам полноценный уход в стационаре.





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