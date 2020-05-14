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Зурабишвили: Вызванный коронавирусом кризис – это возможность для углубления отношений с ЕС
14.05.2020 20:29
Президент Грузии Саломе Зурабишвили сегодня говорила с президентом Финляндии Саули Ниинистё. Как сообщает администрация президента Грузии, президенты говорили о сложившейся в Грузии и Финляндии обстановке из-за коронавируса, а также о системах дистанционного образования, поскольку в кризисной ситуации создание возможностей для получения образования весьма важно.
Президент Грузии ознакомила финского коллегу с разработанным грузинским правительством планом в направлении туризма и отметила, что в сфере туризма Грузии и Финляндии нужно сотрудничать более тесно.
По их же информации, Саломе Зурабишвили проинформировала финского коллегу о сложившейся в оккупированных регионах Грузии сложной обстановке. Она акцентировала внимание на значении сотрудничества двух стран в направлении кибербезопасности, а также на той дезинформационной кампании, которая связана с Центром им. Лугара в Грузии.
Президенты поговорили о евроинтеграции Грузии и ее оккупированных территориях. По заявлению Саломе Зурабишвили, для Грузии текущий кризис – это возможность для углубления отношений с ЕС и конкретных шагов в направлении Европы.
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