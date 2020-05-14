

Европарламент 19 мая рассмотрит подготовленный о Грузии отчет

14.05.2020 20:37





Европарламент 19 мая на заседании комитета по иностранным делам рассмотрит подготовленный Свеном Миксером отчет, который касается выполнения Грузией оформленного с ЕС соглашения об ассоциации.



Как говорится в прикрепленном к повестке дня документе, внимание будет акцентировано на достигнутом Грузией прогрессе в нескольких направлениях, однако в то же время выражается и беспокойство из-за событий, разворачивающихся в стране в последнее время.



«Европарламент выражает беспокойство в связи с судебным делопроизводством в отношении оппозиционных политиков, что способствовало повышению недоверия и углублению напряженности между правящей партией и оппозицией, а также содействовало поляризации в обществе и политике.



Европарламент призывает Грузию уважать высшие стандарты независимого суда и беспристрастный суд, в чем и состоит ее обязательство», - говорится в заявлении.



Европарламент также призывает соответствующие ведомства пересмотреть процедуры по избранию судей и до их назначения обеспечить выполнение рекомендаций Венецианской комиссии.



«Выражаем озабоченность по поводу того, что в процедуре отбора судей Верховного суда выявились серьезные погрешности», - отмечается в документе.



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