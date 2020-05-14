

Иванишвили поднял свой талант самоуничтожения до новых высот – Усупашвили

14.05.2020 20:57





Если Иванишвили выборы проведет по старой системе, то это произойдет на глазах у международного сообщества - лидер движения «Шенеби» говорит, что Иванишвили включил режим самоуничтожения.



По его словам, когда правящая команда обращается к послам, она не осознает, что также обращается к конкретным политикам этих стран.



«У Иванишвили обнаружился уникальный талант, Иванишвили поднял этот талант на новые высоты - это талант к саморазрушению. Мазохистские наклонности, чтобы делать то, что навредит ему больше всего. Сейчас он уже имеет дело с абсолютно демократическим миром.



Они думают, что, когда упоминают посла, называют конкретное имя и фамилию, они не дают себе отчет, что это посол США, и что не может сказать посол, говорят и будут говорить американские конгрессмены, и последует реакция», - сказал Усупашвили.





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