

Эксперты по поводу заявления Кобахидзе: это фейк-ньюс - машина лжи

14.05.2020 21:11





Специалисты по международным отношениям называют заявления бывшего спикера парламента Ираклия Кобахидзе фейкн-ьюсом и говорят, что сенатор Джим Риш - один из тех людей, которые определяют внешнюю политику США.



Как поясняет эксперт Давид Сихарулидзе, Джим Риш является верным другом Грузии и участником многих американских программ помощи.



«Это фейк-ньюс - машина лжи, эти люди - верные друзья Грузии. Люди, которые занимаются институциональными вопросами - председателем комитета Сената по международным отношениям является человек, кто занимается внешними связями США и является союзником Грузии. Каждый законопроект или помощь, которую мы получаем от США, поддерживается этим человеком», - говорит Давид Сихарулидзе.



Тина Хидашели же называет заявления Арчила Талаквадзе и Ираклия Кобахидзе постыдными. По ее словам, если оппозиция оказывает такое влияние на партнеров, это еще больше указывает, что представители власти должны уйти со своих должностей.



Тина Хидашели также говорит, что говорить на таком неадекватном языке с дипломатами страны-партнера, вредно будет только для Грузии.



«Когда он говорит, что одной партии удается ввести в заблуждение председателя комитета Сената по международным отношениям, почему после этого у него не возникает желание пойти домой? Он не может справиться с такой простой задачей – это просто позор. Ни одна их властей ни в этой стране, ни в Восточной Европе, не позволяли себе говорить на языке шантажа с дипломатами той страны, от которых жизненно важно зависит существование их страны. То, что позволил Талаквадзе, это было настолько неописуемо, то, что сказал потом Кобахидзе, это уже ничего. Это продолжение того, что им поручает Бидзина Иванишвили», - заявила Тина Хидашели.



Напомним, что Ираклий Кобахидзе сделал заявление на критику западных партнеров. По его словам, оппозиция предоставляет депутатам неверную информацию. Также, по его словам, заявления распространяют одни и те же люди, что означает, что оппозиция использует один и тот же канал связи и «Национальное движение» работает по этим каналам.



Представители действующего в Грузии дипломатического корпуса в совместном письме призвали правящую силу выполнить соглашение от 8 марта. Адам Кинсингер также сделал заявление о необходимости выполнения соглашения, а Джим Риш, председатель Комитета по международным отношениям Сената США, призвал власти освободить политических заключенных.



Европарламентарий также призвали «Грузинскую мечту» выполнить соглашение от 8 марта и освободить политзаключенных.





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