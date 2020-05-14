

TIG: Нет каких-либо оснований для доказательств отмывания денег в деле TBC банка

14.05.2020 21:19

Civil Georgia



НПО «Международная прозрачность – Грузия» опубликовала заключение, подготовленное независимым международным экспертом, об уголовном преследовании в связи с отмыванием денег по делу «TBC банка», согласно которому, «нет каких-либо основания для утверждения, что Мамука Хазарадзе, Бадри Джапаридзе или Автандил Церетели, индивидуально или групповым образом совершили преступление отмывания денег».



Документ был опубликован 14 мая, и он отражает основные выводы независимого эксперта Полин Дэвид.



По словам эксперта, она не обнаружила никаких доказательств в деле, которые выявили бы намерение легализовать деньги, полученные по кредиту (отмывание денег); намерение скрыть «незаконное происхождение» суммы или намерение ин денег или намерение интегрировать полученные деньги в легальную экономику.



Полин Дэвид обратила внимание на тот факт, что отмывание денег и преступление незаконного присвоения имущества являются разными преступлениями. «Даже если обвинение докажет преступление незаконного присвоения имущества, любое последующее действие только усилит факт использования незаконно полученного дохода, а не отмывания», — пишет эксперт.



Полин Дэвид заявляет, что «доказательства не подтверждают факт совершения преступления отмывания денег, предусмотренного в статье 194 Уголовного кодекса Грузии».



«Даже если суд признает все факты по делу в пользу обвинения, эти обстоятельства все равно не подтвердят обвинение в отмывании денег», — сказала эксперт.



По ее словам, что даже если действие, связанное с незаконным присвоения имущества, будет доказано, в связи с истечением срока давности, отдельное уголовное преследование по этому факту не должно быть возбуждено.



Эксперт также отметила, что на основании ненадлежащего или искусственно созданного обвинения (в данном случае обвинение в отмывании денег), игнорирование срока давности считается злоупотреблением процессом правового делопроизводства.



Полин Дэвид пишет, что «(международные) суды осуждают практику привлечения к правосудию за преступления, связанные с отмыванием денег, в то время, когда предположительно совершенное действие не выходит за рамки предикатного преступления».



В конце оценки эксперт подчеркнула, что «уголовное преследование лица за отмывание денег с целью уклонения от срока давности является злоупотреблением процессом правового делопроизводства, что противоречит основополагающим принципам, которые предусматривают защиту прав всех обвиняемых».



В рамках расследования, начатого в августе 2018 года, Генеральная прокуратура Грузии 24 июля 2019 года предъявила обвинения в отмывании денег учредителям TBC банка и Консорциума развития Анаклия Мамуке Хазарадзе и Бадри Джапаридзе. Тбилисский городской суд в качестве меры пресечения для них избрал выплату залога и запретил покидать страну без уведомления прокуратуры, а позже наложил арест на их банковские счета.



Бизнесмен Автандил Церетели, который является отцом владельца телекомпании «Пирвели», также было выдвинуто обвинение в участии в предполагаемой схеме отмывания денег.



Хазарадзе и Джапаридзе связывали расследование, начатое прокуратурой, с желанием их отстранения из проекта глубоководного порта в Анаклия, что категорически исключают представители правящей команды Грузинской мечты.



На фоне продолжающегося правового преследования Мамука Хазарадзе и Бадри Джапаридзе покинули свои посты сначала в Наблюдательном совете TBC банка, а затем и в Консорциуме развития Анаклия.



В настоящее время Хазарадзе является лидером политического объединения «Лело за Грузию».



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