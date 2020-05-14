

Гамкрелидзе: В этом году жителям Грузии придется отказаться от многолюдных свадеб

14.05.2020 21:52





Для превенции распространения коронавируса нежелательно создавать места общественного скопления, поэтому в этом году жителям Грузии придется отказаться от многих традиций. Об этом на брифинге заявил глава Национального центра контроля заболеваний (НЦКЗ) Амиран Гамкрелидзе.



«Скажем прямо, что в этом году жить вместе с коронавирусом это означает воздержаться от некоторых наших очень хороших традиций, которые есть у грузин и не только у грузин. Мы особенно любим осенью отмечать большие свадьбы, многолюдные дни рождения. Наверное, в этом году нам придеться от этого отказаться», — сказал Гамкрелидзе.



Эпидемиолог призвал граждан продолжать соблюдать определенные ограничения, даже несмотря на их официальное упразднение.



«Как можно больше и дольше следует воздерживаться от многолюдных мест. Вместе с тем, мы понимаем, что люди – это социальные существа и не могут долго быть вне социума, и понимаем, что будет определенное разрешение на собрания. Наша рекомендация, чтобы тогда, когда будет высокое количество вылечившихся, низкое число новых случаев заражения и летальных исходов, постепенно расширять численность собраний. С учетом этого, мы должны управлять процессом. От больших собраний пока воздерживаются даже более успешные по сравнению с нами страны. Я думаю, что определенные ограничения должны остаться и в ближайшее время», — подчеркнула на брифинге глава департамента заболеваний НЦКЗ Хатуна Захашвили.



С 18 мая власти Грузии снимают еще ряд ограничений, в частности, запрет собираться вместе больше трех человек. При этом в силе все еще остается комендантский час, который запрещает передвигаться по улице пешком или на машине с 9 вечера до 6 утра. Также запрещается перевозить в машине больше двух пассажиров, при этом они должны сидеть исключительно на заднем сиденье.



С 26 февраля по 14 мая в Грузии было зафиксировано 652 случая заражения коронавирусом. Из них 383 человека выздоровели, 12 пациентов скончались.

При этом количество вылечившихся от коронавирусной инфекции пациентов уже несколько дней превышает число активных случаев COVID-19. К настоящему времени 11 ковид-больниц по всей Грузии не заполнены даже наполовину.



Специалисты констатируют, что кривая заражений в Грузии вышла на плато и страна избежала резкого роста количества заболеваний. Согласно прогнозам, Грузия сумеет полностью побороть эпидемию коронавируса уже к концу июня.



В то же время специалисты заявляют, что даже если в день будет поступать по 50 новых больных, система здравоохранения справится с таким потоком и обеспечит пациентам полноценный уход в стационаре.





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