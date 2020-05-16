

Американские сенаторы пожаловались Майку Помпео на действия грузинской власти

16.05.2020 13:01





Целью строительство порта Анаклиа было снижение зависимости Грузии от России - об этом говорится в письме, который направили американские сенаторы Тэд Круз, член комитета по внешним связям Сената Джон Корнин, республиканцы Джоди Арингтон и Марквейн Маллин на имя государственного секретаря США Майка Помпео и казначейскому секретарю Стиву Мнучину.



"Пишем, чтобы выразить свое возмущение в связи с ухудшением хорошего правления и потенциальными незаконными финансовыми действиями в Грузии. Мы все больше и больше обеспокоены связями Грузии с противниками и врагами США, что происходит за счет наших геостратегических и бизнес интересов.



В течение последних прошедших лет, прямые иностранные инвестиции в Грузию сократились примерно на 50%, налоги и бюрократические барьеры же увеличились для западных бизнесов.



Эти проблемы управления прямо подрывают оперирование американских компаний и наши связи с Грузией, возможности углубления [отношений] с Frontera Resources (штат Техас), которая является крупнейшим американским инвестором в секторе нефти и газа в Грузии. Ими инвестировано 500 млн долларов на работы по поиску нефти и газа. Недавно Frontera стала целью регуляций и ограничений и теперь она стоит перед угрозой возможной экспроприации со стороны правительства Грузии.



В 2019 году другая американская компания Conti Group тем же образом была изгнана из консорциума, который строил порт в Анаклиа, что приостановило этот проект", - пишут американские политики.



В письме также отмечается, что целью работы компании Frontera над добычей энергоресурсов было обеспечение энергонезависимости и стабильности страны, а строительство порта в Анаклиа - снижение зависимости Грузии от российской портовой инфраструктуры.



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