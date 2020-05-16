

Анна Фотига: Граждане Грузии заслуживают только прогресса

16.05.2020 13:17





Депутат Европарламента Анна Фотига приветствует помилование президентом Грузии Саломе Зурабишвили политиков Гиги Угулава и Ираклия Окруашвили.



«Приветствую помилование президентом Грузии политзаключенных Гиги Угулава и Ираклия Окруашвили.



Граждане Грузии заслуживают только прогресса. Ожидаю проведения свободных и справедливых выборов 2020 года. #საქართველო #Georgia“, — написала по-грузински в Twitter Анна Фотига.





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