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Анна Фотига: Граждане Грузии заслуживают только прогресса


16.05.2020   13:17


Депутат Европарламента Анна Фотига приветствует помилование президентом Грузии Саломе Зурабишвили политиков Гиги Угулава и Ираклия Окруашвили.

«Приветствую помилование президентом Грузии политзаключенных Гиги Угулава и Ираклия Окруашвили.

Граждане Грузии заслуживают только прогресса. Ожидаю проведения свободных и справедливых выборов 2020 года. #საქართველო #Georgia“, — написала по-грузински в Twitter Анна Фотига.

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