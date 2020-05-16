

Совместное заявление иностранных дипломатов, вовлеченных во внутриполитический диалог в Грузии

16.05.2020 14:32





Считаем, что решение президента Грузии также является главным вкладом в реализацию соглашения от 8 марта, — говорится в совместном заявлении группы аккредитованных в Грузии дипломатов, выступивших в качестве посредников политического диалога между грузинской правящей партией и оппозицией.



Заявление опубликовано на веб-сайте в посольстве США в Грузии.



«Мы приветствуем решение президента Грузии воспользоваться своими конституционным полномочиями в целях разрядки политической поляризации в стране и создания более благоприятной среды для свободного, справедливого и прозрачного избирательного процесса.



Мы, посредники политического диалога, считаем, что это решение также является ключевым вкладом в осуществление соглашения от 8 марта.



Настоятельно призываем все стороны полностью выполнить соглашение в соответствии с его содержанием и духом, и выполнить свою роль в успешном принятии конституционных поправок и избирательного законодательства о реформе избирательной системы для проведения осенью свободных и справедливых выборов.



Мы продолжим внимательно наблюдать за будущим прогрессом по всем аспектам соглашения от 8 марта», — говорится в совместном заявлении дипломатов.





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