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Угулава: Соглашение должно быть выполнено до конца, Георгий Руруа тоже должен покинуть тюрьму
16.05.2020 16:16
По заявлению члена «Европейской Грузии» Гиги Угулава, общество увидело, что эта страна не одинока, и мир не окутан туманом даже в условиях коронавируса.
Как отметил Угулава необходимо выполнять обязательства, независимо от того, насколько это может быть болезненным, потому что, если вы — власть, то часто приходится принимать, и, что гораздо важнее, выполнять болезненные решения.
«Наше освобождение, повторюсь, вместе с Георгием Руруа, не самое главное на данный момент. Мы должны покончить с этой позорной страницей нашей новейшей истории — эпохой политических заключенных и реакцией правительства на это. Мы должны принять конституционные изменения для того, чтобы отразить надвигающийся ураган, перед которым мы сегодня стоим», — сказал Гиги Угулава.
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