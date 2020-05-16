

Гиги Угулава: Начинается эпоха больших перемен

16.05.2020 17:15





Мы должны понимать, что в последующие десять лет Грузия вступает в совершенно новую политическую жизнь. Политическая и, соответственно, общественная жизнь больше не будет такой, какой она была в эти прошедшие 30 лет, - заявил журналистам один из лидеров «Европейской Грузии» Гиги Угулава, говоря об конституционных изменениях.



По словам Угулава, сейчас важный исторический момент и начинается эпоха больших трансформаций.



«Мы находимся в весьма историческом моменте, несмотря на то, что не смогли полностью перейти на пропорциональную систему, но, по существу, на пропорциональную систему мы перейдем в течение следующих 3-4 лет, а это означает реальную многопартийность, согласие противостоящих, исключает политическое насилие над политическими оппонентами, и исключает использование суда, так как тебе заблагорассудится. Поэтому начинается эпоха больших трансформаций, эпоха больших перемен», - заявил Угулава.



Как он отметил, для того, чтобы общество жило, в первую очередь нужно заняться экономикой.



Для справки, 15 мая президент Грузии Саломе Зурабишвили издала акт о помиловании одного из лидеров «Европейской Грузии» Гиги Угулава и бывшего министра обороны Грузии Ираклия Окруашвили. Они покинули тюремное учреждение.



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