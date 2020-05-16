

Ограничения для граждан Грузии, направляющихся на лечение в Турцию, будут сняты с 20 мая

16.05.2020 22:08





Ограничения для граждан Грузии, направляющихся в Турцию на лечение, будут сняты с 20 мая, сообщил в социальной сети Facebook посол Грузии в Турции Георгий Джанджгава.



«Согласно решению Министерства здравоохранения Турции, с 20 мая для пациентов, въезжающих в страну в целях прохождения лечения, будут отменены ограничения, введенные из-за пандемии. Это послабление коснётся граждан 31 государства, включая Грузии.



Минздрав Турции установил соответствующий порядок въезда в страну, госпитализации, лечения и обеспечения изоляции для лиц, направляющихся на лечение. Ведомство также разработало правила / нормы в отношении граждан, въезжающих в страну в качестве лиц, сопровождающих пациентов на лечение», — сообщил грузинский дипломат.





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