

Суд оставил Георгия Руруа в заключении

18.05.2020 12:59





В Тбилисском городском суде проходит рассмотрения дела Георгия Руруа, обвиняемого в незаконном приобретении, хранении и ношении огнестрельного оружия.



На судебном заседании защита подала ходатайство о том, заменить обвиняемому меру пресечения с заключения на залог. Прокуратура с ходатайством об изменении меры пресечения была не согласна.



После ознакомления с позициями сторон, суд оставил Георгия Руруа в заключении.



Георгий Руруа, один из основателей «Мтавари архи», был арестован 18 ноября прошлого года. Следствие обвиняет Руруа в совершении преступления, предусмотренного частью третьей и четвертой статьи 236 Уголовного кодекса Грузии — незаконное приобретение, хранение и ношение огнестрельного оружия.



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