

Самадашвили: Пока Руруа остается в тюрьме конституционные изменения не будут поддержаны оппозицией

18.05.2020 13:00





Мы считаем, что сегодня суд принял еще одно политическое решение под давлением власти, - так оценивает член Национального движения» Саломе Самадашвили решение Тбилисского городского суда, согласно которому один из дольщиков «Мтавари архи» («Главного канала») Георгий Руруа оставлен под стражей.



Как заявила Самадашвили журналистам в Тбилисском городском суде, все еще остается окно, которое власти могут использовать для предотвращения в стране острейшего политического кризиса.



«С нашей стороны мы продолжим придерживаться очень решительной единой позиции, и пока Руруа остается в тюрьме конституционные изменения не будут поддержаны оппозицией. С другой стороны, разумеется, продолжится то острейшее давление на власти, которое мы видимо стороны США, а также Европы потому, что наши западные партнеры однозначно ожидают единственного решения, а именно освобождения Георгия Руруа из тюрьмы. Все еще остается окно, которое власти могут использовать для предотвращения острейшего политического кризиса, который может разразиться в стране», - заявила Саломе Самадашвили.



Напомним, что Тбилисский городской суд оставил Георгия Руруа под стражей. Судья не удовлетворил ходатайство стороны защиты об изменении меры пресечения.



Для справки, Георгий Руруа был задержан правоохранителями 18 ноября за преступление, предусмотренное 3-й и 4-й частями статьи 236 УК Грузии, что подразумевает противоправное приобретение, хранение и ношение огнестрельного оружия. В качестве меры пресечения ему было избрано заключение под стражу.



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