

Угулава: Пока не освободят Георгия Руруа, соглашение не будет считаться выполненным

18.05.2020 13:12





По словам члена «Европейской Грузии» Гиги Угулава, не существует соглашения, выполненного наполовину, Георгий Руруа должен быть освобожден.



Как заявил Угулава, до освобождения Руруа соглашение не будет считаться выполненным.



Кроме того, по словам одного из лидеров «Европейской Грузии», сегодня оппозиционные партии вновь соберутся в офисе «лейбористов».



«Я опять повторяю публично, что единодушие сделало возможным, что пятно, которое образовало правительство Иванишвили на теле государства, победило именно это единодушие», — заявил Угулава.



• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ







