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Турция открывает границы для медицинских туристов, в том числе граждан Грузии
18.05.2020 13:52
С 20 мая гражданам 31 страны будет разрешено пересекать границу Турции с целью прохождения лечения в медицинских учреждениях. Об этом сообщает агентство Anadolu.
Решение принято правительством Турции в рамках мер по упрощению карантина в связи с коронавирусной инфекцией нового типа.
В числе прочих разрешение действительно для граждан Грузии, Азербайджана, России. Украины, Ирака, Ливии, Греции, Казахстана, Узбекистана,Туркменистана, Молдовы, Кыргызстана, Джибути, Катара, Германии, Великобритании и Нидерландов.
Определен перечень услуг, которыми смогут воспользоваться больные: ортопедия, травматология, общая хирургия, детская хирургия, урология, глазные заболевания, кардиология, онкология, нейрохирургия, гематология, репродуктивная терапия, трансплантация органов и костного мозга.
Пересекать границу смогут лишь пациенты с негативным результатов теста на коронавирус.
Информация о всех иностранцах, желающих пройти лечение в Турции, будет вначале размещаться в Международной системе медицинского контроля и после получения предварительного подтверждения будет выдаваться разрешение на лечение в турецких медучреждениях.
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