

Состоялось очередное заседание Координационного совета под руководством Георгия Гахария

18.05.2020 13:59





Под руководством премьер-министра Грузии Георгия Гахария состоялось очередное заседание межведомственного координационного совета. Члены совета в формате видеоконференции обсудили ход снятия ограничений и возможное влияние этого процесса на общую эпидемиологическую обстановку.



По информации пресс-службы администрации правительства, было отмечено, что в Марнеули с сегодняшнего дня упразднен строгий карантинный режим, однако в силе остаются другие предполагаемые чрезвычайным положением ограничения, действующие на всей территории Грузии.



По решению правительства, с сегодняшнего дня, с соблюдением установленных Минздравом правил и стандартов, открылись салоны красоты и центры эстетической медицины, а также снято ограничение на собрание более трех человек как в открытом, так и закрытом пространствах. Однако, несмотря на это, остается в силе запрет собрание более 10-ти человек.



Кроме того, вновь продолжает действовать и ограничение на передвижение более 3-х лиц (включая водителя) в одном транспортном средстве. При этом пассажиры должны располагаться на заднем сиденье.



Специалисты Национального центра контроля заболеваний и общественного здоровья представили совету информацию о существующей в Болнисском муниципалитете эпидемиологической ситуации и мерах, предпринимаемых в селах, закрытых на жесткий карантин. Было отмечено, что медперсонал на местах продолжает проводить дополнительные медицинские мероприятия, производится активное тестирование и термоскрининг населения. Процесс исполнения ограничений на местах контролируют представители правоохранительных ведомств.



Что касается общей эпидемиологической обстановки в масштабе страны, по сегодняшним данным, в Грузии подтвержден 701 случай инфицирования коронавирусом, 432 два человека уже выздоровели. Из-за рубежа на лечение перевезены 3 гражданина Грузии. Умерли же 12 человек.



На данном этапе в режиме карантина находится 3 787 человек, а в стационаре под наблюдением – 337 лиц.



На заседании еще раз было отмечено, что смягчение отдельных ограничений еще более повышает ответственность граждан в плане точного соблюдения рекомендаций специалистов здравоохранения, чтобы не ухудшилась эпидемиологическая обстановка и не возникла необходимость заново вводить уже снятые ограничения.



Для того, чтобы предпринимались скоординированные шаги межведомственный координационный совет будет проводить заседания под руководством премьер-министра. В работе совета активно участвуют парламент Грузии под руководством его председателя Арчила Талаквадзе и администрация президента страны.



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