

Агентство обслуживания МВД Грузии поэтапно возобновляет работу

18.05.2020 15:02

Новости-Грузия



Агентство обслуживания МВД Грузии возобновило работу с 18 мая и будет обслуживать граждан ежедневно, сообщает ведомство.



Агентство обслуживания приостановило работу в марте из-за пандемии коронавируса и введенного в стране режима чрезвычайного положения.



Теперь для получения услуг агентства посетители офисов ведомства должны приходить в защитных масках.



Все желающие с понедельника смогут сдать практические экзамены на получение водительских прав. Лица, которые до введения режима ЧП сдали теоретический экзамен, но не успели выйти на практический экзамен, смогут сделать это с сегодняшнего дня.



Кроме того, владельцы автомобилей смогут сменить номера автотранспортного средства на новые.



Однако заявки на получение справок о судимости, о правом состоянии транспортного средства, о регистрации оружия, о пересечении границы можно заполнить пока только на сайте агентства.



Приостановлены пока и теоретические экзамены на водительские права, а также регистрация на их сдачу.



Таможенные и регистрационные услуги для транспортных средств осуществляются в обычном режиме.



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