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Агентство обслуживания МВД Грузии поэтапно возобновляет работу
18.05.2020 15:02
Новости-Грузия
Агентство обслуживания МВД Грузии возобновило работу с 18 мая и будет обслуживать граждан ежедневно, сообщает ведомство.
Агентство обслуживания приостановило работу в марте из-за пандемии коронавируса и введенного в стране режима чрезвычайного положения.
Теперь для получения услуг агентства посетители офисов ведомства должны приходить в защитных масках.
Все желающие с понедельника смогут сдать практические экзамены на получение водительских прав. Лица, которые до введения режима ЧП сдали теоретический экзамен, но не успели выйти на практический экзамен, смогут сделать это с сегодняшнего дня.
Кроме того, владельцы автомобилей смогут сменить номера автотранспортного средства на новые.
Однако заявки на получение справок о судимости, о правом состоянии транспортного средства, о регистрации оружия, о пересечении границы можно заполнить пока только на сайте агентства.
Приостановлены пока и теоретические экзамены на водительские права, а также регистрация на их сдачу.
Таможенные и регистрационные услуги для транспортных средств осуществляются в обычном режиме.
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