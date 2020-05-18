

Министры иностранных дел шести стран, включая Грузию, осудили репрессии крымских татар

18.05.2020 17:23





«Шесть стран, включая Грузию, осуждают репрессии против крымских татар», — об этом говорится в совместном заявлении министров иностранных дел Грузии, Украины, Польши, Латвии, Литвы и Эстонии, которое было принято в связи с 76-й годовщиной депортации крымских татар.



В совместном заявлении отмечается, что в результате преступной депортации советским режимом крымских татар с их исторической территории проживания — Крыма, в отдаленные районы Крыма, Узбекистана, Казахстана и России, почти половина депортированных погибла. Другие подверглись целенаправленной культурной и языковой ассимиляции, им не разрешалось возвращаться в Крым до 1989 года.



Министры иностранных дел шести стран отмечают, что трагедия крымских татар повторилась в 2014 году после российской оккупации Крыма.



«Не случайно, что Россия, прославляя тоталитарный режим Сталина, в 21-м веке продолжает свою преступную политику в отношении временно оккупированного Крыма: это запрет Меджлиса крымских татар, систематические репрессии, преследование крымских татар и нарушение прав, которые сопротивлялись российской вооруженной агрессии против территориальной целостности Украины. Это заставило тысячи крымских татар, коренных жителей Крыма, покинуть свои дома и переехать в континентальную часть Украины», — говорится в заявлении.



Министры иностранных дел чтят память жертв депортации и выражают свою поддержку крымским татарам в их борьбе за свои права, а также осуждают агрессивную политику России в отношении Украины и новые репрессии против крымских татар.





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