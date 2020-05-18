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Представители оппозиции распространяют совместное заявление
18.05.2020 17:28
Представители оппозиционных партий распространяют совместное заявление после очередной встречи в офисе «Лейбористской партии».
В заявлении партии надеются, что тюрьму скоро покинет и Георгий Руруа, а после этого парламент Грузии примет согласованные конституционные поправки, а также предпримет шаги по внесению поправок в избирательное законодательство на основе международных рекомендаций.
Также отмечается, что их задача состоит в том, чтобы все изменения осуществились только в конституционных рамках и мирным путем.
«После поражения власти на выборах, демократическое коалиционное правительство должно вывести страну из нынешнего экономического тупика, предпринять ключевые шаги к независимости суда, чтобы Грузия никогда не столкнулась с проблемами политизированного правосудия и существования политических заключенных в стране».
Мы, оппозиционные партии, решили скоординировать усилия друг с другом для достижения этих целей. Наша задача — чтобы все изменения в Грузии, осуществились только в конституционных рамках и мирным путем и власть снова сменилась путем демократических выборов», — говорится в заявлении.
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