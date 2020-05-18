

Саломе Зурабишвили пригласила президента Хорватии в Грузию

18.05.2020 20:03





Сегодня президент Грузии Саломе Зурабишвили говорила с президентом Хорватии Зораном Милановичем о ситуации с коронавирусом по телефону.



По информации пресс-службы президента Грузии, президенты рассказали о конкретных шагах, которые Грузия и Хорватия будут предпринимать для преодоления кризиса коронавируса, и которые были разработаны правительствами для открытия экономики. Президенты также обсудили поэтапные планы по смягчению мер в конкретных направлениях.



По сообщению пресс-службы президента, Саломе Зурабишвили пригласила президента Хорватии с визитом Грузию.



«Как отметил президент Хорватии, он очень любит грузинскую культуру и грузинское вино», — отмечается в информации в пресс-службе президента.





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