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Саломе Зурабишвили пригласила президента Хорватии в Грузию


18.05.2020   20:03


Сегодня президент Грузии Саломе Зурабишвили говорила с президентом Хорватии Зораном Милановичем о ситуации с коронавирусом по телефону.

По информации пресс-службы президента Грузии, президенты рассказали о конкретных шагах, которые Грузия и Хорватия будут предпринимать для преодоления кризиса коронавируса, и которые были разработаны правительствами для открытия экономики. Президенты также обсудили поэтапные планы по смягчению мер в конкретных направлениях.

По сообщению пресс-службы президента, Саломе Зурабишвили пригласила президента Хорватии с визитом Грузию.

«Как отметил президент Хорватии, он очень любит грузинскую культуру и грузинское вино», — отмечается в информации в пресс-службе президента.

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