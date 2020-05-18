

Оппозиция планирует провести акцию протеста в день годовщины «ночи Гаврилова»

18.05.2020 21:24





Объединенная оппозиция планирует 20 июня провести акцию протеста в день годовщины «Ночи Гаврилова» 20 июня, заявил сегодня лидер партии «Европейская Грузия» Гиги Угулава.



«20 июня является очень важной датой в истории современной Грузии. Это тот день, когда граждане Грузии возвысили голос против бессмысленных, бессодержательных и вредящих стране уступок, которые эта власть осуществляла в отношении России», — сказал Угулава.



При этом оппозиционер отметил, что на акции демонстранты будут соблюдать все правила безопасности.



«Важно то, что создан новый стандарт, страна продолжает жить, формы протеста могут измениться, но посыл не изменится, решение не изменится», — заявил Угулава.



Акция протеста стихийно началась в Тбилиси 20 июня как ответ на приглашение в Тбилиси и выступление в зале пленарных заседаний парламента Грузии депутата Госдумы РФ, коммуниста Сергея Гаврилова – сопредседателя Межпарламентской ассамблеи православия.



Вечером того же дня акция с участием около семи тысяч человек на проспекте Руставели перед парламентом переросла в столкновения с полицией. Против митингующих применили слезоточивый газ, резиновые пули нескольких модификаций, а также водометы. Было задержано около 300 человек, более 100 получили повреждения и попали в больницы. Несколько человек потеряли зрение. У двоих молодых людей резиновой пулей выбило глаз.



После этого митинги возле парламента проходили еще в течение трех месяцев. Митингующие требовали отставки министра внутренних дел – тогда этот пост занимал нынешний премьер Георгий Гахария, возлагая на него ответственность за действия полиции вечером 20 июня.



Руководство полиции критиковали за то, что полицейские прицельно стреляли по митингующим и использовали резиновые пули, предназначенные для отпугивания крупных животных. Гахария, в свою очередь, заявлял, что полиция действовала легитимно и предотвратила захват парламента и попытку государственного переворота.



Вместе с тем под давлением протестов 24 июня правящая партия «Грузинская мечта» и лично ее лидер Бидзина Иванишвили пообещали отказаться от мажоритарных выборов в парламент уже в 2020 году и провести выборы по исключительно пропорциональной системе.



Несмотря на это обещание, в ноябре «Грузинская мечта» провалила соответствующие конституционные изменения в парламенте, что вызвало новую волну протестов оппозиции, которой удалось достичь соглашения с правящей партией о частичном изменении избирательной системы только 8 марта при посредничестве дипломатического корпуса.



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