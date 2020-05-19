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В Европарламенте сегодня рассмотрят отчет о выполнении Грузией Соглашения об ассоциации
19.05.2020 11:13
Сегодня в Европарламенте обсудят вопрос выполнения Грузией Соглашения об ассоциации с Европейским союзом.
В частности, доклад депутата Европарламента Свена Миксера будет заслушан на заседании комиссии по иностранным делам Европарламента. Члены комитета также примут еврокомиссара по вопросам расширения и политике соседства Оливера Вархели, который расскажет о целевой помощи Восточному партнерству от ЕС во время пандемии COVID-19.
Члены Европарламента также проголосуют за рекомендации Европейского парламента Европейскому совету и Европейской комиссии, которые касаются будущей политики Восточного партнерства и предназначены для Саммита Восточного партнерства, запланированного на июнь 2020 года.
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