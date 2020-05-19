

Адам Кизингер ожидает выполнения соглашения от 8 марта

19.05.2020 12:43





Я жду выполнения соглашения, - об этом американский конгрессмен Адам Кизингер заявил грузинской редакции «Голоса Америки» в связи с соглашением, заключенным между политическими партиями Грузии 8 марта.



По информации издания, конгрессмен Адам Кизингер приветствует освобождение президентом Грузии политических лидеров из заключения. «Конгрессмена радует эта новость, и он ожидает увидеть выполнение этого соглашения. Он посылает нашему посольству свои поздравления по поводу их вклада в реализацию соглашения», - сообщили в офисе конгрессмена Кизингера в ответ на вопрос «Голоса Америки».



Вместе с тем, в информации, распространенной изданием, отмечается, что на помилование Гиги Угулава и Ираклия Окруашвили на прошедшей неделе также откликнулись председатель комитета Сената США по международным отношениям Джим Риш и лидер комитета демократов, сенатор Джин Шахин.



«Мы приветствуем помилование и освобождение из тюрьмы г-на Окруашвили и г-на Угулава. Это важный шаг к реализации соглашения от 8 марта, которое изменит избирательную систему Грузии и положит конец политическому вмешательству в суд. Это освобождение подает всем, кто работал над тем, чтобы соглашение стало возможным и подписали его, сильный сигнал о том, что прогресс может быть достигнут и будет достигнут», - заявили они.



В совместном заявлении сенаторы также говорят об ожиданиях.



«Мы ожидаем увидеть осуществление согласованных изменений в избирательной системе, когда парламент Грузии возобновит свою работу в ближайшие недели; а также освобождение владельца медиа, г-на Георгия Руруа, который был задержан в декабре по неясным обвинениям», - говорится в заявлении.



Напомним, президент Саломе Зурабишвили 15 мая помиловала гиги Угулава и Ираклия Окруашвили. До сих пор не освобожден Георгий Руруа, без освобождения которого оппозиция не будет считать соглашение выполненным.



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